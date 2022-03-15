Москва, 15 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Учебные сборы военнообязанных депутатов Госдумы и помощников проходят регулярно, со спецоперацией они не связаны, заверил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Такие сборы штатно проводятся один раз в созыв и именно в 1-й год после формирования нового состава Госдумы. Предыдущие сборы были ровно 5 лет назад, в июне 2017-го», — рассказал Хинштейн в телеграм-канале.

Решение о проведении сборов в 2022 году принималось ещё в январе, отметил парламентарий.

По его словам, «никакого отношения к специальной военной операции это не имеет».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военнообязанным депутатам Госдумы и помощникам назначили даты регулярных учебных сборов — с 6 по 10 июня 2022 года.