Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Первая официальная резиденция императора Петра I в Санкт-Петербурге — Зимний Дворец — с 19 марта открывается для посетителей, сообщили 15 марта в пресс-службе Государственного Эрмитажа.

Пресс-служба Эрмитажа. Интерьер Зимнего дворца Петра I в Петербурге.

Напомним, 2022 год в Петербурге посвящен 350-летию со дня рождения Петра Великого. Посетив архитектурно-мемориальный памятник, горожане и гости города смогут увидеть сохранившиеся под зданием Эрмитажного театра помещения первой царской резиденции.

«Посетители смогут осмотреть парадный двор с просторной обходной галереей, хозяйственные погреба, личные комнаты царя — Токарню, Кабинет, Столовую, где воссоздана типичная для петровского времени обстановка», — рассказали в музее.

Отметим, что попасть в Зимний Дворец Петра I можно только в составе экскурсионных групп по сеансам. Продолжительность экскурсии 1 час. Билеты доступны на сайте Эрмитажа.