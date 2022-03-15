Минск, 15 марта 2022, 15:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему белорусские военные не участвуют в специальной операции на Украине.
Он добавил, что «там предостаточно своих воинов».
Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.