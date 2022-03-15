Минск, , 15:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему белорусские военные не участвуют в специальной операции на Украине.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается Украины, вы внимательно следите за ситуацией. Еще раз хочу подчеркнуть (вы это знаете лучше, чем другие люди): мы не собираемся ввязываться в эту операцию, которую Россия проводит в Украине», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что «там предостаточно своих воинов».

«Мы что-то можем России с точки зрения вооружений добавить? Да нет. Мы это все закупаем у Российской Федерации. У них это все есть, и даже лучше. Поэтому нам там делать нечего. И нас туда не зовут», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.