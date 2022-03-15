Ярославль, , 15:23 — REGNUM В Ярославле АО «Центр» (Центральный рынок), принадлежащее городским властям, увеличило выручку и прибыль в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Центральный рынок City-yaroslavl.ru

Выручка составила 121,5 млн рублей, что на 46 млн (61%) больше показателя трёхлетней давности.

Более всего выручка выросла от сдачи в аренду помещений — она составила 62,6 млн рублей, увеличившись более чем в два раза. Увеличилась и выручка от проведения ярмарок, которой традиционно занимается Центральный рынок. А вот эффект от сдачи мест на рынке, напротив, снизился.

«На сегодняшний день заполняемость рынка составляет всего 54,7%, из 570 мест сданы 312 мест. Основными причинами являются: снижение потребительской способности населения города, отсутствие хорошей транспортной доступности, устарел сам формат рынка, появились современные торговые центры с комфортабельными условиями, что приводит к ежегодному расторжению договоров», — сообщили в АО «Центр».

Параллельно рынок занимался снижением издержек. Например, в 2021 году расходы на охрану территории были снижены на 20% по сравнению с 2020 годом, на уборку — на 18%.

«Расходы на уборку территории и помещений в 2021 году были снижены на 1 млн 203 тыс рублей в связи со снижением расценок на услуги путем договоренности и уменьшением объёмов убираемых площадей», — сообщили в АО «Центр».

За последние три года АО «Центр» перечислило в городской бюджет в качестве дивидендов 28,2 млн рублей. За три года на 19,4 млн рублей или 84% снизилась дебиторская задолженность.

Все эти мероприятия позволили предприятию с 1 января текущего года повысить зарплату своим сотрудникам на 8%. Средняя заработная плата работников сейчас составляет 47 646 рублей.

За три последние три года АО «Центр» увеличило количество недвижимого имущества. Нежилых помещений стало больше на 11,5 тысяч квадратных метров, а земельных участков — на 69,2 тыс квадратных метров. Чистые активы общества выросли на 50 млн рублей, или 25%.