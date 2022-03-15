АО «Центр» в Ярославле отчиталось о работе
Ярославль, 15 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Ярославле АО «Центр» (Центральный рынок), принадлежащее городским властям, увеличило выручку и прибыль в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.
Выручка составила 121,5 млн рублей, что на 46 млн (61%) больше показателя трёхлетней давности.
Более всего выручка выросла от сдачи в аренду помещений — она составила 62,6 млн рублей, увеличившись более чем в два раза. Увеличилась и выручка от проведения ярмарок, которой традиционно занимается Центральный рынок. А вот эффект от сдачи мест на рынке, напротив, снизился.
Параллельно рынок занимался снижением издержек. Например, в 2021 году расходы на охрану территории были снижены на 20% по сравнению с 2020 годом, на уборку — на 18%.
За последние три года АО «Центр» перечислило в городской бюджет в качестве дивидендов 28,2 млн рублей. За три года на 19,4 млн рублей или 84% снизилась дебиторская задолженность.
Все эти мероприятия позволили предприятию с 1 января текущего года повысить зарплату своим сотрудникам на 8%. Средняя заработная плата работников сейчас составляет 47 646 рублей.
За три последние три года АО «Центр» увеличило количество недвижимого имущества. Нежилых помещений стало больше на 11,5 тысяч квадратных метров, а земельных участков — на 69,2 тыс квадратных метров. Чистые активы общества выросли на 50 млн рублей, или 25%.