Провинция Гильменд, Афганистан, , 15:23 — REGNUM Местные власти в афганской провинции Гильменд сообщают, что ребёнок, упавший в колодец в уезде Над-Али, был спасён 15 марта, передаёт газета, а «8 Собх».

Аджимушкайские каменоломни. Подземный колодец Fusanari Shimizu

Как заявили представители отдела информации и культуры Гильменда, девятилетний мальчик по имени Мохаммад Гуль упал в колодец глубиной 80 метров в местности Моттаки уезда Над Али.

Мохаммад Касим Рияз, заместитель директора отдела информации и культуре провинции, сообщил, что ребёнка спасли с помощью местных жителей.

Со вчерашнего дня велись работы по спасению мальчика. В итоге его вытащили из колодца, но он получил травму головы. В настоящее время он находится на лечении.

Около двух недель назад другой ребёнок погиб, упав в колодец в уезде Навзад этой провинции.