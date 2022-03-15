Москва, 15 марта 2022, 15:23 — REGNUM Принятию решения правительства России о запрете экспорта зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны способствовало сочетание двух факторов — рост цен на зерно и сахар на мировых рынках и падение курса рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Сахар
Сахар
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«В совокупности эти факторы сделали экспорт этих товаров из России сверхвыгодным, особенно в свете ряда ограничений на рост внутренних цен.
В результате возник реальный риск дефицита и того, что компании будут стараться придержать товары, чтобы потом продать их дороже.
Ограничение вывоза отчасти снимает этот риск, но в таком случае внутренние цены могут сильно упасть, что вынудит аграрников сократить сев на следующий сезон.
Чтобы этого не допустить, государство сейчас могло бы выкупить у производителей излишки.
Получившийся резерв впоследствии может быть использован для стабилизации рынка, если возникнет реальный дефицит», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России вводит временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца за границу.

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