Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Арбитражный суд апелляционной инстанции отклонил жалобу петербургского «Дома книги» на решение суда первой инстанции о признании недействительными договоров аренды между ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1) и ЗАО «Зингер». Об этом 15 марта сообщил адвокат Михаил Трофимов. Таким образом, знаменитый книжный магазин покинет историческое место на Невском проспекте.

Дом Зингера на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2021 года суд решил, что договор аренды ЗАО «Зингер» с «Книжным магазином № 1» (бренд «Дом книги» (КМ №1) убыточен. Договор, который заключили в 2015 году, и допсоглашение к нему от 2020 года было решено расторгнуть. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте.

С решением суда КМ №1 не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что в суде не было представлено достаточно доказательств убыточности действующих договоров аренды для ЗАО «Зингер».

"Сложилось впечатление, что суд старался закончить процесс в одно заседание, не погружаясь в детали, — отметил адвокат. — Цели установить истину не было. Мы, конечно, будем отстаивать нашу позицию в кассации».

Напомним, что в начале февраля, до решения суда апелляционной инстанции вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал закрытие Дома книги на ремонт, который планируется завершить к середине мая. Вместо ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» в Доме Зингера обоснуется ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги».

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