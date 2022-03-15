Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Арбитражный суд апелляционной инстанции отклонил жалобу петербургского «Дома книги» на решение суда первой инстанции о признании недействительными договоров аренды между ООО «Книжный магазин №1» (КМ №1) и ЗАО «Зингер». Об этом 15 марта сообщил адвокат Михаил Трофимов. Таким образом, знаменитый книжный магазин покинет историческое место на Невском проспекте.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом Зингера на Невском проспекте

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сентябре 2021 года суд решил, что договор аренды ЗАО «Зингер» с «Книжным магазином № 1» (бренд «Дом книги» (КМ №1) убыточен. Договор, который заключили в 2015 году, и допсоглашение к нему от 2020 года было решено расторгнуть. Также суд постановил вернуть ЗАО нежилые помещения, которые ответчик занимает в историческом здании на Невском проспекте.

С решением суда КМ №1 не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой указал, что в суде не было представлено достаточно доказательств убыточности действующих договоров аренды для ЗАО «Зингер».

"Сложилось впечатление, что суд старался закончить процесс в одно заседание, не погружаясь в детали, — отметил адвокат. — Цели установить истину не было. Мы, конечно, будем отстаивать нашу позицию в кассации».

Напомним, что в начале февраля, до решения суда апелляционной инстанции вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский анонсировал закрытие Дома книги на ремонт, который планируется завершить к середине мая. Вместо ООО «Санкт-Петербургский Дом Книги» в Доме Зингера обоснуется ОАО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом книги».