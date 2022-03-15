Кабул, 15 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Жители уездов Санге-Тахт и Китти афганской провинции Дайкунди обнаружили тела двух мужчин. По сообщениям местных СМИ, личность одного из них установлена, он является жителем села Саргуль Шейх Али уезда Санге-Тахт. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Мужчина пропал месяц назад, никакой информации о нём не было и теперь его тело выкопали из-под снега.

Недавно местные жители нашли недалеко от села Саркису тело ещё одного мужчины, но его личность пока не установлена.

Местные власти говорят, что расследование продолжается. Причина смерти этих людей пока не установлена.