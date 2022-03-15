Сеул, 15 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 15 марта телефонные переговоры с заместителем генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, стороны обсудили прогресс, достигнутый на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Представитель Южной Кореи подчеркнул, что переговоры, приостановленные 11 марта, должны быть возобновлены как можно скорее, а также подтвердил готовность Сеула оказать необходимую дипломатическую поддержку в данном вопросе.