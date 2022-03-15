Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM 26-летняя гандболистка «Ростов-Дона» Анна Вяхирева заявлена на матч с ЦСКА, который состоится в рамках чемпионата России в Москве 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Анна Вяхирева Rostovhandball.ru

Вяхирева после Олимпиады в Токио в 2021 году взяла паузу в спортивной карьере. Ранее в составе сборной России она стала олимпийской чемпионкой (2016 год), серебряным призёром чемпионата Европы (2018) и бронзовым призёром чемпионата мира (2019), серебряным призёром Олимпиады в Токио (2021).

В 2019 году она была признана лучшей гандболисткой мира по версии портала Handball Planet.