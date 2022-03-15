Флойдс-Нобс, 15 марта 2022, 15:14 — REGNUM Официальная вики-страница Terraria, управляемая сообществом фанатов, вскоре перестанет быть официальной, поскольку студия Re-Logic объявила о запуске новой версии энциклопедии по миру игры. Об этом 15 марта сообщает портал PCGamesN.
Разработчики рассказали, что сотрудничают со студией Freedom Games, чтобы сделать сайт terraria.wiki.gg новой официальной энциклопедией по популярной игре-песочнице. «Итак, мы перенесли это сюда, используя элементы стиля с нашего веб-сайта и с наших форумов», — написала в объявлении Re-Logic.
Студия отметила, что, как и ранее, она не получает никакого дохода от этого проекта. Авторы Terraria добавили, что старая вики-страница игры продолжит работать. «У нас нет никаких проблем с этим, и мы думаем, что она останется хорошим дополнительным вариантом для людей», — заявили разработчики.
Напомним, релиз Terraria состоялся 16 мая 2011 года. В октябре 2020-го Re-Logic объявила о том, что завершила разработку игры и выпустила к ней финальное обновление.
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