США, 15 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Официальная вики-страница Terraria, управляемая сообществом фанатов, вскоре перестанет быть официальной, поскольку студия Re-Logic объявила о запуске новой версии энциклопедии по миру игры. Об этом 15 марта сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube Видеоигра Terraria компании Re-Logic

Разработчики рассказали, что сотрудничают со студией Freedom Games, чтобы сделать сайт terraria.wiki.gg новой официальной энциклопедией по популярной игре-песочнице. «Итак, мы перенесли это сюда, используя элементы стиля с нашего веб-сайта и с наших форумов», — написала в объявлении Re-Logic.

Студия отметила, что, как и ранее, она не получает никакого дохода от этого проекта. Авторы Terraria добавили, что старая вики-страница игры продолжит работать. «У нас нет никаких проблем с этим, и мы думаем, что она останется хорошим дополнительным вариантом для людей», — заявили разработчики.

Напомним, релиз Terraria состоялся 16 мая 2011 года. В октябре 2020-го Re-Logic объявила о том, что завершила разработку игры и выпустила к ней финальное обновление.