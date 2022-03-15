Ереван, 15 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Армении не будут «беззубыми», заявил заместитель министра обороны республики Арман Саркисян 15 марта, представляя на заседании парламентской комиссии по безопасности правительственную программу по обороне за 2021 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Армянская армия

Представитель минобороны ответил на вопрос депутата от оппозиционного блока «Армения» Гегама Манукяна. Тот увидел, что в представленной правительственной программе впервые внесли пункт, что Армения является миролюбивым государством и будет развивать ВС только для защиты.

Манукян задал вопрос Саркисяну, не означает ли это, что армия страны будет «беззубой» и не сможет перейти в контрнаступление.

«Мы только фиксируем, что никаких агрессивных устремлений у ВС Армении не будет, как не было и раньше. Просто тогда этот факт не фиксировали. Что касается обороны от агрессии, то такая оборона предполагает и контрнаступательные действия», — сказал Саркисян.

Он подчеркнул, что правительство стремится развивать вооружённые силы, чтобы они были боеспособными.