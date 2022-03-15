Евпатория, Крым, 15 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Житель Евпатории, угрожавший взорвать здание гостиницы в Евпатории, арестован, сообщила 15 марта пресс-служба Евпаторийского городского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В отношении мужчины, которому предъявлено обвинение по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правоохранителей, днём 11 марта 24-летний житель Евпатории позвонил в полицию и заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции», а в случае невыполнения требований грозился «всё взорвать». Как выяснилось, мужчина находился в номере одной из евпаторийский гостиниц, в заложниках он удерживал женщину. Мужчина был задержан правоохранительными органами.