Копенгаген, , 15:11 — REGNUM Полузащитник Кристиан Эриксен вошёл в состав сборной Дании по футболу на товарищеские матчи с командами Нидерландов и Сербии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

Кристиан Эриксен Дмитрий Голубович

Эриксен попал в состав сборной Дании впервые после того, как перенёс сердечный приступ во время матча чемпионата Европы 2021 года против команды Финляндии.

В январе 2022 года Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом», который рассчитан до конца текущего сезона. Ранее он выступал за «Интер», в составе которого стал чемпионом Италии в сезоне 2020/21.

Сборная Дании сыграет с Нидерландами 26 марта в Амстердаме, а встреча 29 марта проведёт встречу в Копенгагене с Сербией.

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