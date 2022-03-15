Кострома, , 18:19 — REGNUM В Костромской области пик весеннего половодья придётся на период с 15 апреля по 5 мая. Предварительный прогноз на 2022 год корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Подъём воды в Костроме, весна 2021 года Наталья Диева © ИА REGNUM

Зимой 2021−2022 годов в области выпал большой объём осадков. По данным на 15 марта высота снежного покрова в области составляет от 34 до 62 сантиметров, отклонение от нормы составляет до 14 сантиметров. Более заметное превышение этого показателя, а также запасов воды в снеге отмечено в Макарьевском, Пыщугском районах и Костроме.

Наиболее высокая вероятность затопления прогнозируется в Костромском, Солигаличском, Судиславском и Чухломском районах. В них вода может достичь домов, приусадебных участков, дорог и низководных мостов. При развитии «худшего» сценария в зоне затопления могут оказаться 1273 жилых дома, в которых проживают 4 тысячи человек. Подтопления социально-значимых объектов не прогнозируется.

В прошлом году большая вода затронула территории Солигаличского, Судиславского и Чухломского районов. В Костромском районе из-за увеличения объёмов спуска воды на Рыбинской ГЭС были подтоплены 123 садовых участка. Весенний паводок начался 10 апреля и завершился 21 мая.

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