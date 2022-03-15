Москва, 15 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Появление накануне, 14 марта, в прямом эфире Первого канала девушки с плакатом пацифистского содержания не относится к повестке Кремля, это хулиганство. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Что касается этой девушки, это хулиганство. Канал и те, кому положено, с этим разбираются. Это не вопрос нашей повестки дня», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что есть определенные ведомства, определенные органы, которые этим занимаются, «тем более все-таки прямой эфир любого телеканала — это особое измерение, где особая ответственность, тем более для тех, кто там работает».