Москва, , 15:09 — REGNUM В условиях ослабления курса рубля и резкого роста мировых цен на продукты питания экспорт для сельхозпроизводителей становится более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Запрет связан с намерением увеличить предложение зерна и сахара на внутреннем рынке, чтобы снизить давление цен хотя бы на социально-значимые продукты питания.

Продовольственная инфляция болезненно ощущается населением, особенно гражданами с невысоким уровнем доходов.

Мера носит временный и вынужденный характер, для экспортеров она чревата не только ограничением текущих экспортных доходов (по зерну экспортные продажи вне стран ЕАЭС возможны в рамках ранее утвержденной квоты) и вероятным снижением маржинальности при реализации продукции внутри страны, но и потенциальной потерей доли мирового рынка в пользу конкурентов.

Впрочем, экспортные ограничения по продовольственным товарам сейчас применяют и другие страны, и, как показывает опыт прежних лет, рыночные позиции экспортеров потом быстро восстанавливаются», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о временном запрете на экспорт зерновых и сахара в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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