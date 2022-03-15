Бухарест, 15 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат, который ранее упал в Румынии, является исследовательским и прилетел в страну с территории Украины. Об этом 15 марта заявил глава румынского минобороны Василе Дынку в интервью телеканалу Digi 24.

Pixabay.com Флаг Румынии

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«Это не очень большой беспилотник, <…> немного больше метра. Это разведывательный беспилотник, был определен его тип, он не со взрывчаткой», — сказал он.

Также глава минобороны Румынии отметил, что упавший в стране беспилотник был произведен еще в СССР, давно снят с производства и прилетел с Украины.

В то же время, в румынском оборонном ведомстве заявили, что пока не собираются отдавать Киеву аппарат и по факту падения последнего в стране в настоящее время ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в румынской деревне Думитра, находящейся на севере страны, упал неизвестный беспилотник.