* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 15 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В посольствах Афганистана по всему миру, которые отказались признать правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оставшиеся на работе дипломаты продолжают сопротивляться растущему давлению Кабула с требованием принять новых сотрудников, лояльных Исламскому Эмирату.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Ни один из почти 60 послов, консулов или глав афганских дипломатических миссий, ранее назначенных бывшим президентом Ашрафом Гани, не согласился на сотрудничество с Исламским Эмиратом.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не признано ни одной страной мира, и международное сообщество изучает, как помочь народу Афганистана в условиях экономического и гуманитарного кризиса при новых правителях.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть силой и лишены какой-либо внутренней или внешней легитимности», — заявил Халид Закария, посол Афганистана в Италии.

Он говорит, что, поскольку правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не признано дипломатически, он не подчиняется их приказам.

«Мы находимся в очень трудном положении, но нам нужно продолжать работать в этих сложных условиях», — сказал «Франс Пресс» посол Афганистана в Норвегии Юсуф Гафурзай.

Сообщается, что посольство и консульства Афганистана в США будут закрыты на следующей неделе из-за финансовых проблем.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента сообщил «Франс Пресс» 12 марта, что посольство Афганистана в США закроется на следующей неделе, потому что афганским дипломатам было отказано в доступе к финансированию, и у них закончились средства.

Он добавил, что дипломатическая служба США в координации с персоналом посольства и консульств Афганистана планирует постепенно закрывать офисы на следующей неделе, чтобы защитить все активы диппредставительств Афганистана в США.

В нескольких соседних с Афганистаном странах некоторые послы подали в отставку или были уволены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после назначения новых дипломатических представителей; но и преемники бывших дипломатов сталкиваются с проблемами.

В Пакистане, первой стране, принявшей дипломатов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зарплата сотрудников посольства и консульств не выплачивается с сентября 2021 года.

Информированный источник в консульстве в Пешаваре сообщил «Франс Пресс», что сотрудники живут за счёт консульских сборов, таких как выдача и продление виз, паспортов и свидетельств о браке.

Источник также отметил, что новый назначенный талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) генконсул в Пешаваре зарабатывает всего 50 тысяч рупий (около 280 долларов) в месяц, в то время как его предшественник получал зарплату в размере 5 тысяч долларов в месяц.

Также талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось навязать своих сотрудников в дипломатические миссии в Узбекистане, Иране и Китае. Они назначили первого секретаря посольства, лояльного Исламскому Эмирату, что побудило посла в январе уйти в отставку.

Россия заявила, что готова принять «двух-трех» новых дипломатов, но не взамен нынешнего посла.

В то же время, попытки «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заменить должностных лиц в зарубежных представительствах иногда вызывали скандалы. В Риме итальянская полиция была вынуждена вмешаться в столкновение между афганским послом и уволенным проталибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дипломатом, который стремился сменить его.

В конце своей статьи, ссылаясь на отказ Кабула комментировать ситуацию с посольствами Афганистана за рубежом, «Франс Пресс» пишет, что официальные лица Исламского Эмирата ранее заявляли о своём контроле над посольствами страны.

Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не смогли назначить Сухейля Шахина, одного высокопоставленных членов движения, новым представителем Афганистана при ООН. Генассамблея ООН отложила голосование по этому вопросу на неопределённый срок.