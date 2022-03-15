Москва, 15 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принял приглашение главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Господин министр любезно пригласил меня с ответным визитом в Тегеран. Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время», — сказал Лавров после переговоров иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.

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