Москва, 15 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Россия желает остановить войну, которую вёл киевский режим против ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

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«Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении минимум восьми лет вёл против населения Донбасса», — заявил Лавров.

«Это война должна прекратиться, особенно теперь, когда мы видим в очередной раз подтверждение истинного лица киевских радикалов, которые вчера из системы «Точка-У» с кассетным боеприпасом атаковали центр Донецка, убив 20 и ранив ещё большее количество мирных граждан», — указал он.

По его словам, эти факты усиленно замалчиваются на Западе, «который продолжает нагнетать истерию распространяя откровенные фейки».