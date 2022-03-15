Донецк, 15 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования оставили без газа населённый пункт Красный Партизан в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

В штабе рассказали, что жители населённого пункта остались без газоснабжения в результате атаки украинских боевиков. Уточняется, что от обстрела пострадали жилые дома по улицам Гагарина и Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ясиноватой погибла в результате обстрела ВФУ.