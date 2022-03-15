Дома в ДНР остались без газа из-за обстрела украинской армии
Донецк, 15 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования оставили без газа населённый пункт Красный Партизан в Донецкой Народной Республике. Об этом 15 марта сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
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В штабе рассказали, что жители населённого пункта остались без газоснабжения в результате атаки украинских боевиков. Уточняется, что от обстрела пострадали жилые дома по улицам Гагарина и Победы.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Ясиноватой погибла в результате обстрела ВФУ.