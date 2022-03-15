Москва, 15 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу определился с составом на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в марте. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России по футболу

Всего в список вошли 23 игрока, в том числе вратари Даниил Худяков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Иван Будачев («Динамо»).

Из защитников в сборную вызваны Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович («Ростов»), Иван Кузьмичёв («Урал»), Данила Прохин («Сочи»), Данил Степанов («Арсенал»), Руслан Литвинов («Спартак») и Кирилл Боженов («Химки»).

В линии полузащиты — Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич («Спартак»), Александр Черников, Никита Кривцов («Краснодар»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»), Максим Мухин (ЦСКА) и Константин Марадишвили («Локомотив»).

В линии нападения — Гамид Агаларов («Уфа») и Константин Тюкавин («Динамо»).

Сбор пройдет в 19 по 27 марта на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск».

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