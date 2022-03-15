Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM По итогам национального отборочного турнира Россию на международных студенческих соревнованиях FACEIT Collegiate CS: GO представит петербургская команда SPbPU1. Соответствующей информацией с корреспондентом ИА REGNUM 15 марта поделились представители Федерации компьютерного спорта Москвы.

Компьютерная игра CS:GO Цитата из видео на YouTube

Известно, что команде из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предстоит выступление в основной части FACEIT Collegiate CS: GO League в Европе, призовой фонд которого составит от $11,5 тыс. до $17 тыс., в зависимости от числа участников. Общий призовой фонд турнира с учётом всех регионов составляет $50 тыс.

Напомним, что платформа Cybermos.ru была создана для проведения марафона онлайн-турниров Московский Киберспорт в 2020 году. Так, на платформе уже организовывались соревнования МСКЛ и МСКЛ+, студенческий турнир «‎Битва за науку"‎ и многие другие мероприятия.

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