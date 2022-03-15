Санкт-Петербург, 15 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. По итогам национального отборочного турнира Россию на международных студенческих соревнованиях FACEIT Collegiate CS: GO представит петербургская команда SPbPU1. Соответствующей информацией с корреспондентом ИА REGNUM 15 марта поделились представители Федерации компьютерного спорта Москвы.

Цитата из видео на YouTube Компьютерная игра CS:GO

Известно, что команде из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого предстоит выступление в основной части FACEIT Collegiate CS: GO League в Европе, призовой фонд которого составит от $11,5 тыс. до $17 тыс., в зависимости от числа участников. Общий призовой фонд турнира с учётом всех регионов составляет $50 тыс.

Напомним, что платформа Cybermos.ru была создана для проведения марафона онлайн-турниров Московский Киберспорт в 2020 году. Так, на платформе уже организовывались соревнования МСКЛ и МСКЛ+, студенческий турнир «‎Битва за науку"‎ и многие другие мероприятия.