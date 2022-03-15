Владикавказ, , 15:00 — REGNUM В Северной Осетии ожидают открытия Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской дороги более 2,7 тыс. автомобилей. Водителям и пассажирам застрявших на границе машин оказывают помощь сотрудники МЧС, развернувшие пункты обогрева. Напомним, с 9 марта из-за снегопадов на территории Грузии были закрыты две основные трассы, проходящие по территории Северной Осетии в сторону Закавказья.

«На дорогах республики возникло скопление из 2753 большегрузов», — цитирует ТАСС вице-премьера республики ИрбекаТомаева.

Помощь ожидающим открытия дорог оказывают и благотворители, а также Владикавказская и Аланская епархия. Они открыли пункты горячего питания рядом с пунктом пропуска Верхний Ларс и в районе села Ногир, а также неподалеку от Беслана. По прогнозам Гидрометцентра, в горах Северной Осетии сохраняется угроза схода лавин. Объявлено штормовое предупреждение.

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