Абакан, 15 марта, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Жительница города Абакана стала жертвой мошенника. Как сообщили ИА REGNUM 15 марта в МВД по Хакасии, женщина лишилась 100 тысяч рублей.

Metapop.com Мошенник

Абаканка 1984 года рождения обратилась в полицию 14 марта. Она рассказала, что на сайте знакомств познакомилась с мужчиной. Он представился как «Фред Арнольд» и заявил, что живёт в другой стране.

Общение перешло в популярный мессенджер. Через несколько дней мужчина написал, что хочет поближе познакомиться с новой возлюбленной и, возможно, создать семью. Для этого он готов приехать в Россию, однако на работе нужно предоставить доказательство того, что его готовы принять в другой стране.

Абаканка отправила на почту мужчины фото своего паспорта. Его иностранцу якобы нужно было вложить в пакет документов для оформления выезда.

Вскоре мужчина заявил, что ему одобрили отпуск, однако для выезда из страны необходимо оплатить сервисный сбор в размере 447 тысяч рублей. Женщина сказала, что у неё таких денег нет, но она готова перевести 100 тысяч рублей.

«Фред» предоставил абаканке номер счёта, на который она перевела все накопления.

Возбуждено уголовное дело о мошенничество. Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южноуральске Челябинской области полицейские поймали подозреваемого в серии мошенничеств.

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