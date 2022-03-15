Минск, 15 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Белоруссия перехватила украинскую ракету «Точка-У», сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Он рассказал, что украинскую ракету удалось сбить в районе реки Припять. По его словам, Белоруссию пытаются втянуть в проводимую Россией спецоперацию.

«Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси — удар по нашей территории — ракетой «Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите», — приводит слова президента агентство БелТА.

По его мнению, целью провокации было втянуть государство в конфликт.