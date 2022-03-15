Степанакерт, , 14:58 — REGNUM Из Нагорного Карабаха не отправляли военнослужащих на Украину для участия в спецоперации по денацификации. Об этом изданию «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь президента республики Лусине Аванесян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Распространение подобных ложных слухов, несомненно, не поможет разрядке ситуации», — сказала Аванесян.

Он сообщила, что российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, только участвовали в отправке гуманитарной помощи, собранной в республике, на Украину.

Стоит отметить, что слухи об отправке на Украину военнослужащих из Нагорного Карабаха ранее распространил генштаб украинской армии. В минобороны Арцаха назвали это «абсолютной дезинформацией».