Ташкент, 15 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В девяти областях Узбекистана существует опасность схода селей. Об этом 15 марта сообщает Узгидромет.

Чимган. Узбекистан

«В связи с ожидаемыми сильными дождями 16−19 марта текущего года по предгорным и горным районам республики селеопасно», — говорится в сообщении.

Сели ожидаются в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской, Навоийской, По Джизакской, Ташкентской, Наманганской, Ферганской, Андижанской областях.

«Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей выезжающих в горные районы просим соблюдать меры предосторожности», — говорится в сообщении.