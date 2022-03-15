Москва, 15 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Вопрос о биологических лабораториях на Украине потребует рассмотреть в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) Россия. Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Kremlin.ru Сергей Лавров

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«Мы будем требовать в этой ситуации, во-первых, рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия», — сказал он.

Также глава МИД РФ указал на то, что в этой ситуации Москва будет с «удвоенной, утроенной энергией» добиваться прекращения блокирования США предложения России о необходимости создать при этой конвенции специальный механизм верификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил РФ по денацификации Украины останавливает войну, которую восемь лет вел Киев против мирных жителей республик Донбасса.