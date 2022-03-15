Село Кизильское, Челябинская область, 15 марта, 2022, 14:58 — ИА Регнум. В Кизильском районе Челябинской области руководителя отделения почтовой связи осудили за хищение денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба облпарокуратуры.

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По данным следствия, женщина похитила 174 тыс. рублей. Это стало возможно благодаря внесению ложных сведений в сводно-денежный отчёт. «Вырученными» деньгами она погашала личный кредит.

Гражданка признала вину. Суд назначил ей за мошенничество два года условно с таким же испытательным сроком.