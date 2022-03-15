Москва, 15 марта 2022, 14:56 — REGNUM Россия благодарна Ирану за объективную позицию по Украине, заявил 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.
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