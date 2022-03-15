Москва, 15 марта 2022, 14:56 — REGNUM Россия благодарна Ирану за объективную позицию по Украине, заявил 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров
МИД России
«Конечно же, мы затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы поблагодарили иранских коллег за объективную, взвешенную позицию, за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности, которые возникли в результате дестабилизирующих действий США и их союзников по НАТО», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: Лавров: Россия останавливает восьмилетнюю войну, которую вел Киев