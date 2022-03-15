Москва, 15 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Россия благодарна Ирану за объективную позицию по Украине, заявил 15 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

МИД России Сергей Лавров

«Конечно же, мы затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы поблагодарили иранских коллег за объективную, взвешенную позицию, за понимание российских озабоченностей в сфере безопасности, которые возникли в результате дестабилизирующих действий США и их союзников по НАТО», — заявил Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия своей спецоперацией останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса.

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