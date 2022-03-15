Москва, , 14:55 — REGNUM США пытаются затормозить прогресс в переговорах по ядерной программе Ирана. Об этом 15 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.

США, Иран и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы получили письменные гарантии. Они включены в текст самой договорённости о возобновлении совместного всеобъемлющего плана действий по Иранской ядерной программе, и в этих текстах обеспечена надёжная защита всех предусмотренных СВПД проектов и направлений деятельности, включая непосредственное подключение наших компаний, специалистов, в том числе и к сотрудничеству по такому флагманскому проекту нашего взаимодействия, как атомная электростанция Бушер в контексте всех имеющихся на этот счёт планов», — заявил Лавров.

«Я слышал, как американцы пытаются ежедневно нас обвинять в том, что мы тормозим эту договорённость, — это ложь. Договорённость пока еще окончательно не одобрена в некоторых столицах, и российская столица, Москва, не в их числе», — указал он.

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