Москва, 15 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин поздравил Сердара Бердымухамедова с победой на президентских выборах в Туркмении и пожелал ему успешной работы, сообщает 15 марта пресс-служба Кремля.

(сс) The Official CTBTO Photostream Сердар Бердымухамедов

Отмечается, что Путин пожелал избранному лидеру «успехов на этом ответственном посту». Ранее в поздравительной телеграмме он отметил, что результаты голосования в полной мере подтвердили «высокий политический авторитет» Сердара Бердымухамедова.

Кроме того, Путин тепло поблагодарил действующего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова за большой личный вклад в развитие двусторонних отношений Москвы и Ашхабада.

Как сообщало ИА REGNUM, сын действующего главы Туркмении Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов на президентских выборах. Он станет новым руководителем страны.

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