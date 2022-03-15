Москва, 15 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В настоящее время нет статистических данных, которые могли бы оправдать повышение ключевой ставки Банка России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Сергей Матвеевский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«По моему мнению, ключевая ставка будет повышена до 22% (возможно, останется прежней — 20%). Пока нет статистических данных, которые могли бы оправдать повышение этой ставки. Сейчас не стоит повышать ставку, так как кредиты и так очень дорогие, а доходность вкладов очень высокая, — сказал Матвеевский. — При росте ключевой ставки в краткосрочном периоде времени заемщики не будут существенно менять спрос на кредиты — кто хотел и мог получить кредиты, уже это сделал. В случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ негативные последствия — это падение спроса на кредиты, проблемы с финансированием у предприятий. Позитивные — частичное снижение инфляции, которое будет едва заметно на фоне слабого рубля».

Напомним, что ранее появились прогнозы о том, что ключевая ставка Центрального банка РФ в ближайшее время может быть повышена до 23%.