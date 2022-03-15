Брянск, 15 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Межрегиональное экстремистское сообщество попытался создать житель Брянской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным регионального управления ФСБ, злоумышленник планировал создать новое сообщество для насильственных действий по отношению к лицам не титульной национальности и распространяющим наркотики.

Мужчина связался с представителями праворадикальных организаций в Москве и других крупных городах, а также на Украине. Злоумышленник собирался приобрести у них различное оружие, в том числе огнестрельное. О своём сообществе брянец рассказывал в социальной сети, призывая желающих оказывать финансовую поддержку, а также помогать осуждённым по статьям экстремистской направленности.

Почепский районный суд Брянской области оштрафовал мужчину на 400 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу, сообщают «Новости Брянска».