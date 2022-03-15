Москва, 15 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью попытки США обвинить Россию в затягивании ядерной сделки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я слышал, как американцы пытаются ежедневно нас обвинять, как мы тормозим эту договоренность, это ложь. Договоренность пока еще окончательно не одобрена в некоторых столицах. Москва не в их числе», — сказал Лавров пресс-конференции в Москве.

Он также рассказал, что Москва получила письменные гарантии, которые включены в текст самой договорённости о возобновлении действий по Иранской ядерной программе. В текстах «обеспечена надёжная защита всех предусмотренных СВПД-проектов и направлений деятельности», заявил министр. Он уточнил, что они касаются и российских компаний и специалистов.