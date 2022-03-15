Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Московском районе Санкт-Петербурга горело производственное здание, сообщает 15 марта пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 15 марта в 12:34 мск. В двухэтажном производственном здании на улице Коли Томчака, 9, огонь охватил 200 кв. метров первого этажа.

«В 14:20 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.