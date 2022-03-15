Казань, , 20:56 — REGNUM Корпорация «Туризм.РФ» и Татарстан подписали соглашение о совместном развитии туристической инфраструктуры региона. Подписи под документом поставили генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Подробности 15 марта сообщает пресс-служба «Туризм.рф».

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»Это крайне важное соглашение. Татарстан сейчас достаточно развитое туристическое направление. Но мы понимаем огромный потенциал этой республики. И мы благодарны Рустаму Нургалиевичу, который уделяет большое внимание развитию отрасли. Татарстан работает как катализатор туристического эффекта для всего Приволжского федерального округа. Сейчас турпоток в республику составляет почти 3,5 млн человек. Планируется, что он будет удвоен в результате создания инфраструктуры», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко напомнил о поручении президента России ускорить развитие туристической инфраструктуры в регионах. В текущих условиях правительство не останавливает финансирование сферы туризма, а наоборот, создает все условия для того, чтобы экономика отрасли активно функционировала.

«Правительство приняло беспрецедентные меры поддержки отрасли. Это, например, нулевая ставка НДС для вновь создаваемых объектов и для тех, что сейчас уже эксплуатируются. Все это в сочетании с уже имеющимися мерами создает для инвесторов возможность снизить срок окупаемости проектов, сделать их более привлекательными. А для наших граждан — создать как можно быстрее комфортные гостиницы, где они смогут остановиться, используя дополнительные меры поддержки спроса. Например, туристический кешбэк», — рассказал вице-премьер российского правительства.

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Татарстан совместно с «Туризм.РФ» планируют развивать 5 туристических кластеров. Это «Волжская Булгария», «Соколка», «Свияга», «Камское Устье» и «Лаишево».

Один из них — «Волжская Булгария» — включен в состав окружной инициативы ПФО «Волжское путешествие». Его реализация будет способствовать развитию туризма и повышению турпотока еще в шести субъектах Приволжского федерального округа. В Татарстане планируется построить комфортные средства размещения категории 3−4 звезды. По предварительным расчетам, может быть создано до 5 тыс номеров в гостиницах, а также мест размещения в глэмпингах и кэмпингах.

«Республика Татарстан всегда была привлекательная для туристов. В прошлом году к нам приехало 3,3 млн человек. Мы практически достигли допандемийных показателей. В 2019 году республику посетило 3,6 млн человек. На территории республики находится три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: Казанский кремль, Великий Болгар, остров-град Свияжск. Помимо этого мы развиваем сельский туризм, у нас очень много природных ландшафтов», — отметил Рустам Минниханов.

«Соглашение с Татарстаном дает старт пяти совместным проектам. Перед нами стоит задача построить в республике современные, качественные и доступные средства размещения. Также совместно с Татарстаном, Минстроем, другими федеральными органами власти будем решать задачу по обеспечению туристических проектов инженерной инфраструктурой и дорогами», — пояснил генеральный директор «Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Дмитрий Чернышенко также обратил внимание глав всех регионов, что в нынешних условиях внутренний туризм приобретает особую актуальность. Вице-премьер попросил субъекты активнее подключаться к работе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» был принят в 2021 году. Одной из задач Госкомитета по туризму Республики Татарстан в 2022 году станет активное участие в его реализации, сообщил на итоговой коллегии ведомства его председатель Сергей Иванов.

Он также пояснил, что по трем федеральным проектам («Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма») в республике будут созданы условия для строительства новых и реконструкции действующих гостиничных и санаторно-курортных объектов, многофункциональных комплексов, а также создание новых круглогодичных туристических «магнитов».

Также, по словам Иванова, развитию туристической инфраструктуры для активного туризма и комфортного отдыха на природе будет способствовать строительство новых и благоустройство существующих пляжей у водоемов.

Отдельное внимание в нацпроекте уделено созданию модульных некапитальных средств размещения, таких как кемпинги и глэмпинги, развитию национальных брендовых туристических маршрутов и туристически привлекательных деревень и сельских поселений.