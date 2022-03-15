Ярославль, 15 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Новым руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (Ярославльстат) назначен Чиркун Сергей Иванович. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Yar.gks.ru Сергей Чиркун

До назначения Сергей Чиркун занимал должность заместителя директора Ярославльстата. Приказ Минэкономразвития был подписан 2 марта 2022 года. Ранее должность руководителя службы с 2006 года занимал Владимир Ваганов, который вышел на пенсию в конце 2021 года.