Калуга, 15 марта, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Калуга 14 марта присоединилась к танцевальному флешмобу #Россия_Мы в поддержку солдат, задействованных в военной спецоперации на Украине, сообщила в социальной сети Калужская областная филармония.

С крин фото страницы Калужской областной филармонии «ВКонтакте» В Калуге танцем подхватили эстафету в поддержку российской армии

«Сегодня мы говорим на разных языках, но язык танца — это самый древний способ поведать миру о мечтах, надеждах и страхах, выразить чувства и оказаться понятым. В России проживает более 300 национальных этнических групп. Каждая из них уникальна, но всех объединяет желание быть вместе со своей страной.15 танцевальных коллективов от Севастополя до Пензы уже приняли участие в флешмобе в поддержку единого и могучего мира нашей страны. Мы присоединяемся к эстафете и посвящаем свой танец тем, кто единым фронтом защищает сейчас независимость нашей многонациональной страны», — отметили в областном учреждении культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, танцевальный флешмоб #Россия_Мы первой в стране запустила Ростовская область.