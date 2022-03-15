Лима, 15 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Суд запретил четырем руководителям отделения испанской транснациональной компании Repsol, находящейся под следствием в связи с разливом почти 12 тысяч баррелей нефти в водоёме Лимы, покидать Перу. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Параллельно Агентство по экологической оценке и надзору (OEFA) объявило о четвертом санкционном процессе против Repsol, на этот раз за предоставление ложной информации о разливе нефти 15 января, который считается самой страшной экологической катастрофой, когда-либо происходившей в стране.

Запрет на выезд на 15 месяцев касается руководителей нефтеперерабатывающего завода Repsol La Pampilla Карлоса Паивы, Себастьяна Гусмана, Хосе Марина и Роберто Вонга.