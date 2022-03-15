Москва, 15 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил РФ по денацификации Украины останавливает войну, которую восемь лет вел Киев против мирных жителей республик Донбасса. Об этом 15 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Mid.ru Сергей Лавров

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Как отметил Лавров, министр иностранных дел Ирана передал ему пожелания глава украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что боевые действия необходимо скорее остановить.

«Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вел против населения Донбасса. Эта война должна прекратиться, особенно теперь», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран и Россия рассчитывают на конструктивное сотрудничество с США по теме ядерной программы.