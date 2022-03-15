Великий Новгород, 15 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин намерен досрочно сложить полномочия, об этом он объявил 15 марта на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

Vk.com/s.busurin Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин

Напомним, 44-летний Бусурин возглавляет Великий Новгород с декабря 2018 года.

«Вчера я направил в Думу Великого Новгорода заявление о досрочном прекращении полномочий Мэра Великого Новгорода», — сообщил глава города, объяснив, что принял решение перейти на другую работу.

Также Бусурин подчеркнул, что решение им было принято после консультаций с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

«Уважаемые новгородцы! Я был и остаюсь новгородцем. Здесь родились и живут мои дети, мои родные и очень дорогие мне люди. И я продолжу жить и работать рядом с вами», — подчеркнул он.