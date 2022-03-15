Сеул, , 14:44 — REGNUM В 2021 году суммарный коэффициент рождаемости в Южной Корее достиг рекордно низкого уровня. Об этом 14 марта сообщила газета The Korea Herald со ссылкой на данные Статистической службы страны.

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Согласно опубликованным данным, суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,81, что на 0,03 меньше, чем в 2020 году.

Данный показатель является самым низким с 1970 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных. Отмечается, что на протяжении четырех лет в Южной Корее фиксируют показатель ниже 1.

Между тем среди 38 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Южная Корея — единственная страна, в которой суммарный коэффициент рождаемости был ниже 1.